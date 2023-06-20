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«الفنون التشكيلية» ينظم ندوة «فهرست فناني مصر» لتأريخ الحركة الفنية

كتب:

إلهام الكردوسي
11:12 ص | الثلاثاء 20 يونيو 2023
دار الأوبرا المصرية

دار الأوبرا المصرية

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ندوة لمناقشة كتاب بعنوان «فهرست فناني مصر.. عناق الإبداع والتوثيق» للفنان التشكيلي إبراهيم شلبي، وذلك في السادسة مساء الثلاثاء 4 يوليو المقبل، في مركز سينما الحضارة قاعة 2 ساحة دار الأوبرا.

ويشارك في حضور الندوة الدكتور وليد قانوش، والدكتور حمدي أبو المعاطي رئيس القطاع سابقا، والدكتور محمد عبدالسلام عبدالصادق، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، وعدد من الفنانين التشكيليين.

تأريخ الحركة الفنية خلال عام 2022

وأضاف إبراهيم شلبي لـ«الوطن»، أنّ الندوة تتضمّن مناقشة لكتابه الصادر حديثا بعنوان «فهرست فناني مصر 22»، وهو الكتاب الثاني بعد فهرست فناني مصر 21، ويتناول رصدا لحركة الفن التشكيلي في مصر خلال عام 2022، والكتاب تاريخ وتأريخ للفن التشكيلي خلال العام، ويشمل بعض الفعاليات الجادة بالنقد والتحليل.

وأشار إلى أنّ الكتاب جديد في هذا الموضوع لأن الكتب المماثلة الموجودة تؤرخ للفن خلال 100 عام أو 50 عاما، فيما يرصد الكتاب حركة الفن خلال عام واحد.

وتابع: «يشمل بتغطية الفعاليات الفنية التي نظمها قطاع الفنون التشكيلية باعتبارها الفعاليات الرسمية والمعتمدة مثل المعرض العام وصالون الشباب وصالون أبيض وأسود وبينالي الطفل الدولي الثاني ومسابقة المبدع الصغير وغيرها من الفعاليات القومية وبعض الفعاليات الخاصة، كما يتناول الكتاب بالتحليل 23 فنانا معاصرا بالنقد والتحليل، وجرى تخصيص فصل عن الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا في عام 2022».

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي