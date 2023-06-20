أخبار امتحان الثانوية العامة اليوم في المحافظات.. «مش محتاج ذكاء»

تجلت أخبار امتحان الثانوية العامة اليوم في المحافظات بتعبيرهم عن أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشهادة الثانوية العامة 2023، بأنه كان مباشرًا حيث خرج الطلاب من المدرسة بوجوه مبتسمة، مؤكدين لأولياء أمورهم أن مهمة الامتحان الثاني لهذا العام قد تمت بنجاح المتمثلة في امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

أخبار امتحان الثانوية العامة اليوم في المحافظات

إيهاب محمد، أحد طلاب الصف الثالث الثانوي بالإسكندرية، أكد أن امتحان اللغة الفرنسية كان مباشر دون أي صعوبات أو أسئلة تحتاج إلى ذكاء، مؤكدًا أن الوقت كان كافيا لحل الامتحان ومراجعته.

رغم بعد المسافات، إلا أن الرأي كان واحد، حيث أكد عمرو زينهم، طالب ثانوية عامة بالبحيرة عن سهولة امتحان اللغة الفرنسية ومباشرته للطلبة، معبرا عن أمله في استكمال باقي الامتحانات بذات المستوى.

أخبار امتحان الثانوية العامة اليوم للغة الإيطالية في المحافظات

على ذات النهج، قال حسام أحمد، أحد طلاب الثانوية العامة، إن امتحان اللغة الإيطالية كان مشابه لنماذج الامتحانات التي قد حلها مسبقا، ما يعني أن من ذاكر واجتهد سوف يحصد الدرجات النهائية أو ينقص درجات ضئيلة جدا.

امتحان اللغة الأجنبية الثانية في المحافظات

جدير بالذكر أن الطلاب أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشهادة الثانوية العامة 2023 اليوم للغات الفرنسية والإيطالية والألمانية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية للمدارس التي لغتها الأولى اللغة الفرنسية، في كافة محافظات مصر وسط إشادة بالامتحانات التي تمت اليوم.