«مصر للطيران» تُسير 18 رحلة جوية لنقل الحجاج المصريين إلى السعودية

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير 18 رحلة جوية، اليوم، إلى مطاري جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، لنقل حجاج بعثة وزارات «السياحة والأثار، الداخلية، التضامن، الشباب والرياضة، النقل، الصحة»، بجانب حجاج قرعة الجيزة والقليوبية وتضامن كفر الشيخ والمؤسسة وبنى سويف وحجاج الترانزيت والحجاج الأجانب والأفراد وحاملي تأشيرات العمل.

تسيير 8 رحلات حج من القاهرة للمدينة المنورة اليوم

وأضافت شركة مصر للطيران في بيان صحفي، اليوم، أن الـ18 رحلة التي تسيرها الشركة اليوم إلى المملكة العربية السعودية لنقل حجاج بيت الله الحرام سيكون خط سير 10 من بينها «القاهرة - جدة»، فيما سيكون خط سير الـ8 الأخرى «القاهرة - المدينة المنورة».

بدء سفر حجاج الـ5 نجوم إلى الأراضي المقدسة

وفى ذات السياق، قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن حجاج السياحة مستوى الـ5 نجوم وعددهم نحو 4 آلاف حاج سيبدأون من اليوم السفر للمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن آخر رحلات حجاج السياحة وصولا للأراضي المقدسة ستكون بعد غد الخميس وذلك بالنسبة للمسافرين على متن رحلات شركة مصر للطيران، أما المسافرين على متن رحلات شركة الخطوط الجوية السعودية فإن آخر موعد لهم للسفر للحج سيكون يوم السبت المقبل الموافق 24 يونيو 2023.