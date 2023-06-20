الفرنسية والألمانية ترسمان الفرحة على وجوه طلاب الثانوية بجنوب سيناء

سعادة كبيرة بين طلاب وطالبات الثانوية العامة بجنوب سيناء، عقب أداء امتحانات اللغة الأجنبية الثانية حيث جاء امتحان اللغة الفرنسية والألمانية سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأكدت عدد من الطالبات، لجنة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء، أن امتحان اللغة الفرنسية سهل وعوض صعوبة اللغة العربية، كما أن الوقت كان كافيا للحل والمراجعة.

وقالت الطالبة شهد محمود، أن هناك نقاطًا في امتحان الفرنساوي للطالب المتفوق، لكن معظم الامتحان سهل ومن الكتاب المدرسي.

الامتحان سهل ومن مراجعات الوزارة

كما أكدت الطالبتان فرح أحمد مروان ومنى محمد في لقاء أمام مدرسة الزهور الثانوية للبنات لـ«الوطن»، أن امتحان اللغة الألمانية جاء سهل ومن المراجعات التي أعدتها وزارة التربية والتعليم.

وقدم إيهاب جمال ولي أمر طالبة، الشكر إلى الرئيس السيسي على تطوير التعليم، ليواكب للدول المتقدمة، مشيدًا بمجلس مدينة طور سيناء على حسن التنظيم أمام اللجان في عمليات دخول وخروج الطلاب.

جدير بالذكر أن إجمالي طلاب وطالبات الثانوية العامة بجنوب سيناء 2023 بلغ عددهم 1198 طالبا موزعين على 8 لجان في 7 مدن هي «رأس سدر، أبورديس، ابوزنيمة، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع».