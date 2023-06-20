«سهل ومباشر».. فرحة على وجوه طلاب الإسماعيلية بسبب امتحان اللغة الفرنسية

سادت حالة من الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، الذين أدوا امتحان اللغة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مؤكدين أن الامتحان كان سهلا وواضحًا.

طلاب الإسماعيلية: أسئلة الامتحان مباشرة

وقالت آية خالد طالبة بمدرسة 25 يناير الثانوية في الإسماعيلية، إن امتحان اللغة الفرنسية كان واضحًا وأسئلته مباشرة والإجابة لم يحتج إلى التفكير العميق؛ مشيرة إلى أنه من أفضل الامتحانات مقارنة بالأعوام الماضية.

وأضافت الطالبة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أهم ميزة فيه أن امتحان اليوم كان مناسب جدًا للوقت وكان خالي من الأسئلة الصعبة، وكان في مستوى الطالب المتوسط».

وقالت خديجة إبراهيم، إن امتحان اللغة الفرنسية كان أسهل من امتحان اللغة العربية، وجاء بشكل مباشر عدا بعض الأسئلة البسيطة التي جاءت للتمييز بين مستوي الطلاب.

وأضافت: «صحابي في الألماني والإيطالي أيضا لم يشتكوا من الامتحان، وكانت في مستوى المتوسط والوقت كاف لحلها»، متمنية مرور الامتحانات المتبقية بنفس السهولة.

تعليم الإسماعيلية: لم نتلق شكاوي

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، إن 10 آلاف و858 طالبا وطالبة حضروا امتحان اللغة الأجنبية الثانية ما بين الفرنسية والألمانية للشعبتين العلمي والأدبي دون تلقي غرفة العمليات أي شكاوي.

وأضاف أن الطلاب أدوا الامتحانات في 35 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية في مدينة الإسماعيلية ومراكز التل الكبير والقصاصين وفايد والقنطرة غرب والقنطرة شرق ومركز ومدينة أبوصوير.