رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الألمانية: كل الأسئلة من نماذج الوزارة

أدى طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو، امتحان اللغة الألمانية، اللغة الأجنبية الثانية، معربين عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2023، في ثاني أيام امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع، وترصد «الوطن» في السطور التالية رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الألمانية.

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الألمانية

قال محمود رفعت أحد طلاب الصف الثالث الثانوي، إن امتحان اللغة الألمانية اليوم، كان سهلا وأي طالب قادر على حله، مشيرًا إلى أن الامتحان شبه خالي من «التكات» التي تعيق الحصول على الدرجة النهائية.

ومن جانبه، قال مصطفى مدحت، أحد طلاب الصف الثالث الثانوي، إنه لم يتوقع أن يأتي امتحان اللغة الألمانية بهذه السهولة، مؤكدًا أن الأسئلة بأكملها كانت من نماذج امتحانات الوزارة، منوهًا إلى أن الوقت كان كافيا جدًا لحل الامتحان، ومراجعته مرة ومرتين أيضًا.

وقال حسن طارق أحد طلاب الصف الثالث الثانوي، إن امتحان اللغة الألمانية اليوم، كان في المتناول، إلا بعض النقاط البسيطة، معتبرا أنه أمر طبيعي، لتوضيح الفارق في مستويات الطلاب، واظهار الطالب المتفوق الذي سيحصل على الدرجة النهائية، ليتحلق بكليات القمة.

توزيع درجات اللغة الألمانية

عقب رصد رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الألمانية، نوضح توزيع درجات اللغة الألمانية، وفقًا لما أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي:

- 40 درجة.. الدرجة الكلية لامتحان اللغة الألمانية للصف الثالث الثانوي 2023.

- 34 درجة.. الدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية.

- 6 درجات.. الدرجة الكلية للأسئلة المقالية.