أولياء أمور يقطفون الملوخية أمام لجان الثانوية العامة بالدقهلية: «بتنسينا التوتر»

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بالدقهلية، حالة من البهجة والفرح بين أولياء الأمور، إذ قام عدد من أهالي الطلاب بقطف الملوخية وتخريطها أمام اللجان مصاحبة زغاريد وتصفيق لنشر حالة من التفاؤل بين الطلاب وأولياء الأمور.

أولياء أمور يقطفون الملوخية أمام لجان الثانوية العامة بالدقهلية

التقت «الوطن» بعدد من أولياء الأمور الذين فكون بقطف الملوخية أمام لجان الثانوية العامة 2023، وتقول هانم الشاذلي، مدرسة، والدة إحدى الطالبات داخل اللجان: «أقوم بقطف الملوخية لمساعدة صديقة عمري وهي والدة إحدى الطالبات أيضا داخل اللجان، بالإضافة إلى حبي لنشر البهجة والتفاؤل وأرفض الحزن والغضب، عندما أجد حالة من التوتر بين أولياء الأمور أقوم بالغناء والتصفيق وقد أزغرد في بعض الأحيان».

وأضافت سماح عبد المقصود، ربة منزل، والدة إحدى الطالبات داخل لجان الثانوية العامة، و«صاحبة الملوخية»: «سأسافر إلى مدينة رأس البر وجاءت صديقتي لتساعدني في قطف الملوخية لأنه ليس لدي وقت لعملها، وأيضًا لكي أنسى حالة التوتر والقلق أثناء انتظاري لابنتي داخل اللجنة».

وأكدت أن صديقتها هي من اقترحت فكرة قطف الملوخية أمام اللجنة؛ لبث روح الأمل والتفاؤل أمام اللجان والتخفيف من حدة التوتر والتشتيت بين الأهالي والطلاب.

53 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 بالدقهلية

بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 والمتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية 53 ألفًا و414 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب شعبة علمي علوم 31688، بينما بلغ عدد طلاب شعبة علمي رياضة 7327 طالبًا، والشعبة الأدبية 14054 طالبًا وطالبة، وطلاب دبلومة 344 وطلاب المنازل 4320 وطلاب الخدمات 2188 عدد البنين 23768 والبنات 29644، على مستوى لجان محافظة الدقهلية.

بلغ عدد اللجان 147 لجنة مع لجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، بالإضافة إلى لجنة معهد الأورام بالمنصورة بإجمالي 151 لجنة، وتم تجهيز 36 استراحة 19 رجال و17 سيدات.