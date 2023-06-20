«حلينا في نص الوقت».. فرحة طلاب الثانوية بامتحان اللغة الثانية تعم المحافظات

سعادة كبيرة سيطرت على طلاب وطالبات الثانوية العامة في محافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، نتيجة الارتياح التي شهدوها داخل اللجان لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية»، مشيرين إلى أن الامتحان كان سهلًا وواضحًا ولم يحتج إلى وقت للتفكير إذ أن الوقت كان مناسبًا للإجابة على جميع الأسئلة.

ففي محافظة أسيوط، أعرب طلاب الثانوية العامة، عن فرحتهم ورضاهم الشديد بسهولة امتحان اللغة الفرنسية، مؤكدين أنه جاء في مستوى جميع الطلاب.

ورصدت كاميرا «الوطن» فرحة الطالبات بامتحان اللغة الأجنبية الثانية أمام لجنة الشهيد أحمد فايز بمدينة أسيوط، إذ وصفت رنيا أحمد، إحدي الطالبات بالمدرسة أن الامتحان كان سهلا ولكن هناك بعض الأسئلة غير مباشرة وتحتاج إلى بضع من الوقت، ولكنه بشكل عام كويس وفي متناول الجميع، لافتة إلى أن المشكلة الوحيدة في امتحان اليوم التشديدات التي يقوم بها المراقبون باللجان والتفتيش المستمر الذي يؤذي ويفقد الطالب تركيزه.

في متناول الجميع

وقالت حليمة أحمد، طالبة أخرى أن الامتحان كان سهلا وسؤال المقالي كان في متناول الجميع والقطعة أيضًا: «الحمد لله نتمني أن باقي الامتحانات في نفس المستوى السهل».

فيما أكد عدد من طلاب الأقصر، بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية، أن امتحاني اللغتين الفرنسية والألمانية، سهل وجاء تعويضا عن صعوبة اللغة العربية، كما أن الوقت كان كافيا للحل والمراجعة.

وقال الطالب إسلام محمد أحمد جامع، إن هناك نقاطًا في امتحان الفرنساوي للطالب المتفوق، لكن معظم الامتحان سهل ومن كتاب المدرسة.

اللغة الألمانية جاء سهلا

كما أكدت الطالبة رحمة محمد عبدالرسول، بمدرسة الأقصر الثانوية بنات لـ«الوطن»، أن امتحان اللغة الألمانية جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط.

أما في الدقهلية، فعبر طلاب طلاب الثانوية العامة عن فرحتهم بعد أداء امتحان اللغة الفرنسية، وسيطرت حالة من الفرحة والسعادة علي وجوهم ووجوه أولياء الأمور عقب خروجهم من لجان امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية.

وضوح الأسئلة

وقال الطالب محمد عمارة لـ«الوطن»، إن امتحان اللغة الفرنسية كان سهلا: «الحمد لله قدرنا نحل الامتحان في الوقت، وكانت الأسئلة واضحة والوقت كاف، خلصنا وطلعنا على خير».

كما أوضح الطالب عادل عماد، أنه تمكن من خل امتحان اللغة الفرنسية في منتصف الوقت: «الامتحان كان سهلا والوقت كان مضبوط حلينا كله في تقريبا نصف الوقت».

وأضاف الطالب رضا نبيل أنه يتمني أن يكون امتحان الكيمياء والفيزياء بنفس سهولة امتحان اللغة الفرنسية: «ياريت الفيزياء والكيمياء يكونوا بنفس فرحة الفرنساوي النهاردة وإان شاء الله نتيجة الثانوية العامة تكون كويسة ونفرح كلنا».