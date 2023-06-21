هل محضر البناء على الأرض الزراعية يُوقف بطاقة التموين؟.. مصدر يجيب

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تحرير محضر بناء وتعدٍ على الأراضي الزراعية ضد الأسرة التي لديها بطاقة تموينية، يؤدي إلى توقف بطاقة التموين، نظرا لإدراج التعدي على الأراضي الزراعية من بين محددات الاستبعاد من التموين وإيقاف البطاقات التموينية.

توقف بطاقة التموين عن صرف الخبز والسلع

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بفضل ربط سيستم منظومة الدعم التمويني مع عدد من الوزارات المعنية مثل التضامن والزراعة والداخلية والمالية، بمجرد ظهور على السيستم تحرير محضر ضد الأسرة صاحبة بطاقة التموين لقيامها بالبناء على أرض زراعية أو إقامة أي أفعال من شأنها التعدي على الأراضي الزراعية، يتم على الفور إيقاف البطاقة التموينية وحذفها من سيستم منظومة التموين.

بطاقة التموين غير موجودة على قاعدة البيانات

وأكدت المصادر، أن حذف بطاقة التموين من السيستم ينتج عنه عدم تمكن الأسرة من صرف حصة الخبز أو حصة السلع التموينية، فضلا عن ظهور رسالة «البطاقة غير موجودة على قاعدة البيانات» عند إجراء استعلام على البطاقة.