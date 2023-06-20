برلماني: ضرورة تغيير ثقافة المواطنين والخروج من الشريط الضيق إلى رحابة مصر

قال عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ حجم الإنفاق الكبير في ملف الإسكان والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة يمنح الانطباع والإحساس واليقين أن الدولة تخطط حتى عام 2050م وربما أبعد من ذلك.

كانت تعيش الدولة المصرية على 7% لكن مصر الآن تبني بـ7% أخرى

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «الفاصل في هذه المسألة هو تغيير ثقافة المجتمع بضرورة الخروج من الشريط الضيق إلى رحابة مصر، حيث كانت تعيش الدولة المصرية على 7% لكن مصر الآن تبني بـ7% أخرى».

نحن في حاجة إلى تغيير الثقافة ورفع الوعي الخاص بالمواطنين

وتابع: «نحن في حاجة إلى تغيير الثقافة ورفع الوعي الخاص بالمواطنين، تضاعفنا 3 مرات تقريبا على المساحة التي نعيش عليها، وبالتالي، فإننا نحتاج إلى أكثر من أمر للتحرك إلى مساحات أوسع، مثل تغيير الثقافة، ومنح المواطنين الإتاحة المادية بحيث تكون الأسعار في متناول الفئات المتوسطة أو دون المتوسطة أو الإسكان الشبابي أو الاجتماعي أو الإسكان المتميز وفقا لإمكانيات كل مواطن، والأمر الثالث هو عدم السماح بالمخالفات في المجتمعات العمرانية الجديدة أو الامتداد العشوائي أو المخالفة بتغيير الاستخدام».