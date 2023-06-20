إجابات امتحان اللغة الألمانية بالكامل.. «اعرف جاوبت صح ولا غلط»

انتهى طلاب الثانوية العامة قبل قليل من أداء مادة اللغة الأجنبية الثانية، «الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية»، وهي ثاني المواد المُضافة للمجموع، ليبدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن إجابات الامتحان الصحيحة لمقارنتها بإجاباتهم داخل الورقة الامتحانية.

ونشر محمود جمعة خبير اللغة الألمانية عبر «الوطن»، إجابات أسئلة مادة اللغة الألمانية اليوم، ليتأكد الطالب من إجاباته الصحيحة، واحتساب درجاته.

إجابات مادة اللغة الألمانية

وجاءت إجابة سؤال القواعد في امتحان اللغة الألمانية على هذا النحو:

1. الصواب (c) lieber.

2. الصواب (D) Gehört.

3. الصواب (A) ihn.

4. الصواب (B) bis.

5. الصواب (D) denn.

6. الصواب (C) aus.

8. الصواب (B) ihre .

9. الصواب (D) zwischen den.

10. الصواب (B) Welchen.

وجاءت إجابة السؤال المقالي كالتالي:

Guten Tag!

Das Licht funktioniert nicht. Ich brauche einen Techniker. Wann kommt er? Wie lange dauert die Reparatur?

Timo Bauer

فيما جاءت إجابة الجزء الثاني في سؤال المقالي المقال «الإميل» على النحو التالي:

im sommer fahre ich nach Alex. Ich fahre mit der to Familie. Wir fahren mit dem Auto. Wir wohnen dort im Hotel Alex ist.

وتأتي إجابة موضوع التعبير كالآتي:

Ich fahre nach Hurghada. Ich fahre mit der Familie. Wir fahren mit dem Auto. Wir wohnen im Hotel. Hurghada ist schön. Das Wetter ist prima. Die Leute sind nett. In Hurghada machen wir Stadtrundfahrt.

وأدى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية» اليوم، نحو 783 ألفا و25 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، في 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.