موعد إتاحة نموذج إجابة امتحان اللغة الألمانية للصف الثالث الثانوي 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم إتاحة نموذج إجابة امتحان اللغة الألمانية للصف الثالث الثانوي 2023، لطلاب الصف الثانوي عبر موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد الانتهاء مباشرة من امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، المقرر أن تنتهي يوم 13 يوليو المقبل.

نموذج إجابة امتحان اللغة الألمانية للصف الثالث الثانوي 2023

وطمأنت وزارة التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة، بأنّ نموذج إجابة امتحان اللغة الالمانية للصف الثالث الثانوي 2023 تمت مراجعته بدقة وعناية شدية من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين في المادة يتم ترشيحهم واختيارهم من جانب مستشار المادة، قبل بدء امتحان اللغة الألمانية.

تصحيح امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة بعد مراجعة النموذج

وأضافت وزارة التعليم، أنّه لا يتم البدء في تصحيح امتحان اللغة الألمانية بعد الانتهاء من نموذج إجابة امتحان اللغة الالمانية للصف الثالث الثانوي 2023 2023، واستلام تقرير الخبراء المكلفين بمراجعة الإجابات بالنموذج.

من جانبها، أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، مستوى امتحانات الثانوية العامة اليوم، التي أدى فيها الطلاب مادة اللغة الأجنبية الثانية، في ثاني أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع.

وقالت داليا، إنّ طلاب وأولياء الأمور أجمعوا على أنّ امتحان مادة اللغة الألمانية والفرنسية جاء مناسبا دون تعقيد وواضح في مستوى الطالب المتوسط.

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، ووصفوه أنّه أسهل من امتحان اللغة العربية، وناشدت الحزاوي، الوزارة، بالتشديد في إجراءات التفتيش على سماعات الأذن التي يستخدمها الطلاب في الغش الإلكتروني، والتأكيد على منع تواجد الموبايل مع المراقبين في اللجان.