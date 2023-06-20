وزير التعليم يحذّر طلاب الثانوية العامة من الحل في كراسة الأسئلة

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لجان مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية، أثناء تأدية الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث يبلغ عدد الطلاب بها 362 طالبا وطالبة، منهم 72 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي و117 طالبا وطالبة بقسم علمي علوم، و27 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة.

توزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة

واطمأن الوزير، خلال تفقده لجنة للطالبات بالمدرسة، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا أنّ المراقب هو القائد داخل اللجنة، وعليه الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، كما اطمأن الوزير على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات، وعلى توزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة.

أي إجابة في كراسة الأسئلة لن يعتد بها

وردا على استفسار إحدى الطالبات بشأن الإجابة في كراسة الأسئلة، أكد الوزير أنّ أي إجابة في كراسة الأسئلة لن يعتد بها، مشددا على أهمية تركيز الطلاب على الحل فقط في ورقة إجابة البابل شيت، وورقة إجابة الأسئلة المقالية.