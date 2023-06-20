«الداخلية» تكشف ملابسات مقتل شخص في القليوبية.. وضبط مرتكبي الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على جثة أحد الأشخاص بجوار أحد المصارف المائية بدائرة المركز.

وشكلت الأجهزة الأمنية فريقا بحثيا بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه وهو أحد الأشخاص مُقيم بدائرة المركز، كما أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، مُقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم أنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، وامتناع الأخير عن سداد ديونه، فعقد العزم على استدراجه لإرغامه على إعادة مستحقاته، وفي سبيل تنفيذ مخططه، استعان بالمتهمان الآخران، وقاموا باقتياده لمسكن أحدهم وتعدوا عليه بالضرب، مُحدثين إصابته التى أودت بحياته، وعقب ذلك قاموا بنقل جثته داخل مركبة «تروسيكل» ملك أحدهم، وتخلصوا منها بإلقائها بمكان العثور، وتم بإرشاد المتهمين ضبط مركبة المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.