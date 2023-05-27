تدريب مجاني على التسويق الإلكتروني في محافظات الصعيد.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة القوى العاملة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن فرص تدريب مجاني على الوظائف الرقمية (التسويق الإلكتروني) بصعيد مصر للشباب والفتيات.

وتأتي فرص التدريب المجاني الذي تعلن عنه وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، بهدف إتقان الأدوات والمهارات اللازمة لبدء مهنة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لكي يتم مواكبة العصر والتطور التكنولوجي.

تفاصيل تدريب مجاني

وتأتي فرص التدريب المجاني في 6 محافظات هي:

1- أسوان.

2- قنا.

3- أسيوط.

4- سوهاج.

5- المنيا.

6- بنى سويف.

ومن مميزات التدريب بمراكز التدريب المهني، إتقان الأدوات والمهارات اللازمة لبدء مهنة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم منح شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى صرف بـدل انتقـال نقدي يومـي عن كل يوم تدريبي، مع تقديم وجبات وكل ما يلزم التدريب لكل مشارك.

ومن المقرر أن يستمر التقديم للتدريبات حتى يوم الخميس 1 يونيو 2023، ويشترط للتقديم، توافر الشروط التالية:

شروط التقديم على التدريب

1- الحصول على مؤهل عالٍ.

2- السن لا يقل عن 18 سنة، ولا يزيد عن 35 سنة.

3- توافر اساسيات استخدام الكمبيوتر وأدوات البحث على الإنترنت.

4- اجتياز المقابلة الشخصية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- صورة من المؤهل الدراسي.

3- شهادة صحية بالخلو من الأمراض.

4- صورتان شخصيتان.

5- الموقف من التجنيد للذكور.

6- شهادة قيد (كعب عمل).

7- سيرة ذاتية للمتقدمين.