ضبط 316 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 316 طن قمح و3 أطنان كيماوي قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بالحسينية، وتحرير 81 مخالفة تموينية لعدد من المخابز ببلبيس.

إحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء، والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامناً مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية، ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

ضبط مكان لتجميع القمح المحلي بالحسينية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تم تشكيل حمله مكبره من الأجهزة الرقابية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وبرفقة محمود جبر كبير مفتشي المديرية بالاشتراك مع إدارة تموين الحسينية برئاسة عبد الكريم عوض مساعد مدير المديرية وذلك بناءاً علي المعلومات الوارده تليفونيا والتي تفيد قيام بعض التجار بتجميع كميات كبيرة من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 بناحية الحسينية حيث توجهت الحملة إلى مقر الشكوى وأسفرت الحملة عن ضبط مفرش لتجميع القمح وتم التنسيق مع شركة مطاحن شرق الدلتا لحضور سيارات نقل كبيره لنقل كميات القمح إلى صوامع الزقازيق وبالفعل تم نقل 300 طن قمح إلى الصوامع بالزقازيق.

وفي سياق متصل تمكنت الحملة من ضبط كمية من القمح لدى أحد التجار قدرها 3 طن تم توريدهم إلى شونة الإخلاص وكذا ضبط كميه من الكيماوي المدعم قدرها 3 أطنان تم التحفظ عليها، وعمل المحضر اللازم ضد صاحبه بالاضافه لضبط كمية أخرى من القمح المحلي قدرها 13طن تم نقلهم إلى شونة الجمال بإبراهيم حسن وعليه يكون قامت الحمله بتوريد كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 قدرها 316 طنا تقريبا و3 أطنان كيماوي مدعم ومحظور تداوله بالأسواق.

ضبط مخبز يعمل في مواعيد غير رسمية

وباستمرار اعمال الحمله تم ضبط صاحب مخبز بلدي بناحية سعود يقوم بالتشغيل في غير مواعيد العمل الرسمية، وتم عمل محضر جنحه لمخالفته التعليمات وكذا تصرفه في 14 شيكارة دقيق من حصة المخبز وتم غلق المخبز وايقاف حصته فوراً.

وتواصل الحملة اليوم التالي بالاشتراك مع قطاع وسط وقطاع جنوب الشرقية حملاتها الرقابية للمرور على المخابز بناحية بلبيس لوجود العديد من الشكاوى حيث اسفرت الحملة عن تحرير 81 مخالفه تموينية لعدد من المخابز.