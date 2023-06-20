فيلم «رهبة» يحقق 19 ألف جنيه في دور العرض أمس

احتل فيلم «رهبة» المركز الثالث بين الأفلام المنافسة بدور العرض، حيث جاء بعد فيلمي «شوجر دادي» وفيلم «13 يوم»، وأثبت مكانته وسط الأفلام المنافسة الأخرى.

إيرادات فيلم رهبة أمس بدور العرض

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنّ فيلم رهبة حقق نحو 19 ألف جنيه أمس في دور العرض، وأثبت نجاحه وسط الأفلام المنافسة، والعمل من بطولة أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين.

أحداث فيلم رهبة

تدور أحداث فيلم رهبة، في إطار تشويقي اجتماعي يعتمد بشكل أساسي على الإثارة والتشويق، حيث تبدأ أحداث فيلم رهبة من خلال شخصية سيد رهبة، الذي يؤدي دوره أحمد الفيشاوي، وتنقلب حياته بسبب مفاجآت لم تخطر له على بال.

أبطال فيلم رهبة

يجمع فيلم رهبة بين عدد من الأبطال، منهم نسرين أمين، ومصطفى غريب، وأحمد رمزي، ومحمود البزاوي، وياسر الطوبجي، وسما إبراهيم، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس، وتأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.