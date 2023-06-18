24 ألف جنيه إيرادات فيلم «رهبة» بدور العرض في يوم واحد

احتل فيلم «رهبة» المركز الثالث بين الأفلام المنافسة بدور العرض، واستطاع الفنان أحمد الفيشاوي أن يحقق نجاحاً كبيراً بفيلمه الأخير «رهبة».

إيرادات فيلم «رهبة» لـ الفيشاوي

وحقق فيلم «رهبة» أمس بدور العرض 24 ألف جنيه على مدار يوم السبت كاملاً، وتصدر المراكز الأولى بين الأفلام المنافسة، واستطاع الفيشاوي أن يثبت ذاته بين الأفلام المنافسة، ويحقق إيرادات عالية بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

أبطال فيلم رهبة

المخرج رضا عبدالرازق، جمع بين عدد من الأبطال منهم أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين، وياسر الطوبجي، ومصطفى غريب، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وأحمد رمزي، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس، ومن تأليف أحمد علام.

أحداث الفيلم

أحداث فيلم رهبة تعتمد على كتابة أحمد علام، الذي أظهر شخصية سيد رهبة، في صورة شخص من عالم البلطجة، وتحدث مواقف وأزمات تغير مجرى حياته ويتورط معه عدد من المقربين، وتبدأ أحداث الفيلم في ذلك الإطار، وقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في دور العرض.