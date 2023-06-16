33 ألف جنيه إيرادات فيلم رهبة بدور العرض أمس

حقق فيلم رهبة، في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، إيرادات تقدر بـ33 ألف و209 جنيهات، وجاء بالمركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية التي يتصدرها فيلم شوجر دادي، بإيرادات 219 ألف و182 جنيها، وجاءت حصيلة إيرادات «رهبة» على مدار 3 أسابيع، أكثر من مليون ونصف المليون جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أفلام السينما

تضم خريطة السينما حاليًا 8 أفلام، أبرزها شوجر دادي، هارلي، بعد الشر، يوم 13، ابن الحاج أحمد، 19 ب، مغامرات كوكو والأخير مهدد بالسحب من السينما لتحقيقه إيرادات ضعيفة حيث حقق أمس الخميس إيرادات تصل إلى 494 جنيها.

أبطال فيلم رهبة

فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، وأحمد رمزي، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس، تأليف أحمد علام، إخراج رضا عبدالرازق.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم رهبة، في إطار من الأكشن والكوميديا، من خلال شخصية سيد رهبة، الذي يأتي من عالم البلطجة، وتحدث مواقف وأزمات تغير مجرى حياته ويتورط معه عدد من المقربين.