ميناء دمياط: 35682 طنا إجمالي حركة الصادر من البضائع العامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، أكد فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 16 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 36 سفينة، لافتة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35682 طنا وشملت «13755 طن يوريا و5460 طن مخلفات علف بنجر و16467 طن بضائع متنوعة.

293 طن تفاح

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34651 طنا تشمل: «293 طن تفاح و800 طن خردة و2209 طن أبلاكاش و1950 طن بازلاء و300 طن حمص و2424 طن خشب زان و300 طن عباد شمس صب و1400 طن كسب عباد شمس صب و9114 طن حديد و11324 طن ذرة و4537 طن قمح».

حركة الصادر من الحاويات

وأضاف المركز الإعلامي لميناء دمياط ،أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 784 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 762 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2747 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 124238 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 219647 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1328 طن قمح متجه إلى صوامع بنى سويف، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5281 شاحنة.