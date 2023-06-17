ميناء دمياط: 138180 طن.. قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادرت 15 سفينة أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

ووفقا لبيان الهيئة، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37933 طنا تشمل 11400 طن يوريا و6933 طن أسمنت و9900 طن رمل و9700 طن بضائع متنوعة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 138180 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 223513 طنًا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33649 طنا تشمل: 2000 طن ذرة و5386 طن حديد و13000 طن قمح و300 طن زيت فول صويا و700 طن خردة و1354 طن خشب زان و3539 طن فول صويا و6200 طن فول صب و1170 طن خشب.

466 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 466 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 148 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1747 حاوية مكافئة.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2614 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، وعدد 4 وحدات نهرية (بارجات) بعد أن قاما بتحميل شحنة 1249 طنا من القمح إلى صوامع امبابة، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 3140 شاحنة.