ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة بينما غادر عدد 19 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وغادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2663 طن قمح متجهين إلى صوامع أسيوط وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5643 شاحنة.

7519 طن أسمنت

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43947 طن تشمل: 15000 طن يوريا و2700 طن مولاس و7519 طن أسمنت و900 طن رمل و17828 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة 41923 طن

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41923 طنا تشمل: 9500 طن ذرة و13620 طن قمح و150 طن كسب عباد شمس و1170 طن خشب زان و5030 طن حديد و368 طن أرز و1906 طن فول صويا و9627 طن فول صب و1642 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 552 طنا.

154 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 564 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 154 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2582 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134492 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 224178 طنًا.