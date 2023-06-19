ميناء دمياط: حركة الصادر من البضائع العامة 20856 طنا تشمل أسمنت وحديد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 16 سفينة، بينما غادرت 12 سفينة أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 39 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20856 طنا تشمل «5786 طن يوريا و1044 طن أسمنت معبأ و477 طن حديد و563 طن رمل و12986 طن بضائع متنوعة».

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53262 طنا تشمل: «200 طن تفاح و2100 طن زيت طعام و2984 طن أبلاكاش و1110 طن خشب زان و15620 طن حديد و1551 طن فول صويا و4459 طن فول و5550 طن ذرة و12278 طن قمح و7410 طن بضائع متنوعة».

عدد الحاويات الواردة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 930 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 75 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3046 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 132024 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220997 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2558 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وطنطا، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5478 شاحنة.