ميناء دمياط يستقبل 33 سفينة في يوم واحد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميًا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 33 سفينة.

حركة الصادر

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23576 طن تشمل 10 آلاف طن يوريا و600 طن أسمنت صب و2971 طن أسمنت معبأ و483 طن حديد و6370 طن رمل و3152 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52853 طنا تشمل 239 طن خوخ و6793 طن ذرة و8048 طن حديد و13770 طن قمح و3600 طن زيت طعام و1045 طن خشب زان و4135 طن فول صويا و7140 طن فول و1843 طن أبلاكاش و6240 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 925 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 134 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1029 حاوية مكافئة.

صومعة الحبوب

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 132800 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 222535 طنًا، كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2544 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي، وقطار بعد أن تمّ فرغ 25 حاوية 40 قدما قادم من أكتوبر، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5564 شاحنة.