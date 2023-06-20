«النواب» يحيل قانوني لجوء الأجانب والتصرف في أملاك الدولة إلى اللجان النوعية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس، لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وجاء مشروعا القانون كالتالي:

مشروعات قانون محالة إلى اللجان النوعية

1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.

2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وتشهد الجلسة العامة اليوم مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

الهجرة غير الشرعية

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عرض عددا من البيانات العاجلة بشأن غرق مركب عليه مصريين بالقرب من اليونان.

وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه لابد من توقيع العقوبات على سماسرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هناك قرابة 115 شهيدا في غرق المركب اليوناني.

وأكد أن اليونان أعلنت الحداد 3 أيام ومصر لم تتحرك، مطالبا الحكومة أن تخرج لتعلن كيف تحمي الشباب من هذه الظاهرة.

وقال النائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب، إن عدد المفقودين من محافظة المنوفية يصل إلى 100، فضلا عن 40 شهيدا.

وطالب وزارتي الهجرة والخارجية التواصل مع الجانب اليوناني من خلال غرفة عمليات دائمة حتى يطمئن الأهالي عن ذويهم.

وأشار إلى أنه من بين الإدعاءات أن الجانب اليوناني لم يتسجب للاستغاثات، مطالبا الحكومة بكشف حقيقة هذا الأمر.