وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: ثقوا في نظام التصحيح.. و«هتخدوا حقكم»

رد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسار إحدى الطالبات في امتحانات الثانوية العامة، وذلك خلال تفقده مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة الصالحية الجديدة التعليمي، حول كيفية تلافي حدوث خطأ في تظليل الإجابة بـ «البابل شيت».

كيفية تلافي حدوث خطأ في تظليل إجابة البابل شيت

أكد الوزير أن نظام التصحيح لورقة إجابة البابل شيت إلكتروني، مشيرًا إلى أنه في حال وضع الطالب علامة خطأ (X) على الإجابة الخاطئة، وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا، يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني إنذارًا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها، قائلا: «ثقوا في نظام التصحيح، ونحن نحرص على أن يحصل كل طالب على حقه كاملًا في التصحيح».

ورافق وزير التربية والتعليم والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية، ومحمد فؤاد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.