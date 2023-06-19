سعر الذهب يتراجع للمرة الرابعة اليوم في الصاغة.. اعرف كم خسر

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 19-6-2023 في الصاغة، للمرة الرابعة منذ التعاملات الصباحية وحتى الآن، بقيمة 5 جنيهات لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا؛ لتصل قيمة الانخفاض إلى 60 جنيهًا من بداية التعاملات وحتى منتصف التعاملات.

وسجل سعر الذهب، اليوم بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 بـ2190 جنيهًا بدلا من 2250 جنيهًا ختام، أمس، ونرصد في السطور التالية أسعار الأعيرة بحسب شعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، اليوم بعد التراجع بـ2503 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18 الآن خلال منتصف التعاملات بـ1877 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1460 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12 بـ1251 جنيهًا، للشراء من دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في الصاغة 17520 جنيهًا، للشراء من دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وبالنسبة لسعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1951 دولارًا أمريكيًا.