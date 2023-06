وفاة الممثل البريطاني باكستون وايتهيد عن عمر يناهز 85 عاما

توفي الممثل الإنجليزي الكبير باكستون وايتهيد، الذي رشح لجائزة توني عن أدائه في مسرحية «Camelot» بجانب مشاركته في المسلسل الكوميدي الشهير «Friends»، عن عمر يناهز الـ 85 عاما، وفقا لما أعلنه نجله تشارلز، قائلا إنّ والده توفي في مستشفى بولاية فيرجينيا، بحسب موقع «هوليوود ريبورتر».

فنانون ينعون رحيل باكستون وايتهيد

وحرص عدد كبير من الفنانين على التعبير عن حزنهم لرحيل باكستون وايتهيد، عبر حسابتهم على منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، منهم الممثل جيم بيديك قائلا: «تحطم قلبي لسماع خبر وفاة صديقي العزيز ومعلمي باكستون وايتهيد، لقد كان ممثلًا استثنائيًا وصديقًا لامعا وإنسانا رائعًا، كان يعني الكثير لكثير من الناس ودائمًا ما كان يرسم الابتسامة على وجوه كل شخص يقابله».

ونشرت الممثلة دانا آيفي صورة لهما معًا وكتبت، «لقد سمعت للتو أنّ صديقي المحبوب باكستون وايتهيد توفي، لقد عملنا معًا لأول مرة في (My Fair Lady) في عام 1964، وكانت المرة الأخيرة في (Importance of Being Earnest) عام 2010، استمرت صداقتنا لمدة 59 عامًا، أحببته جدا وتحطم قلبي برحيله».

أشهر أعمال الممثل الراحل باكستون وايتهيد

يشتهر «وايتهيد» للكثيرين بلعب دور السيد والثام، رئيس راشيل جرين (جينيفر أنيستون) في «بلومينجديلز» خلال الموسم الرابع من المسلسل الناجح «Friends»، كما شارك في عدد من المسلسلات الشهيرة من بينها «3rd Rock from the Sun»، و«Caroline in the City»، و«The Drew Carey Show» بالإضافة إلى «Mad About You».