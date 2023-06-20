مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في تصادم بين سيارة وأتوبيس بالإسماعيلية

لقي 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 3 آخرين جراء وقوع حادث تصادم أتوبيس 26 راكبا مع سيارة ربع نقل بطريق 36 الحربي اتجاه القصاصين، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية والصالحية الجديدة بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديريتي الإسماعيلية والشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفيات الصالحية الجديدة وأبو خليفة بالإسماعلية 4 جثث و3 مصابين، فيما تم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيقات، بينما تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

دفعت هيئة الإسعاف بعدد من مرافقها إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثث إلى المستشفى الأقرب إلى الحادث، والتحفظ عليها في ثلاجة حفظ الموتى لحين الانتهاء من تصاريح الدفن، بينما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

الانتهاء من تصاريح الدفن

وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما اخطرت جهات التحقيقات المختصة؛ لمباشرة الواقعة والوقوف على أسبابها، التي أمرت بالتحفظ على الجثامين تحت تصرفها لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإنهاء تصاريح الدفن وطالبت بجمع التحريات الكاملة حول الواقعة.

انتهت الجهات المعنية من رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة.