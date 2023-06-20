إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بأبو النمرس

أُصيب شخصان بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في الجسم، أثر حادث تصادم بين سيارتين بطريق بنى يوسف في دائرة قسم أبو النمرس في محافظة الجيزة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بوقوع حادث في طريق بني سويف

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم مصطفى رشوان رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق بنى يوسف في دائرة القسم.

تفاصيل الحادث بين سيارتين

على الفور، كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم مصطفى رشوان رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أنّ الحادث وقع بين سيارتين نقل قيادة سائق 50 سنة وتهشم بمقدمة السيارة بالكامل، وسيارة أخرى ربع نقل قيادة سائق 30 سنة، وبصحبته تباع مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تحرير محضرا بالواقعة

تم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، ورفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة العامة التحقيقات.