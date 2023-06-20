«جنايات المنصورة» تقضي بإعدام قاتل زوجته في الدراكسة

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السابعة بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا لـ«ممدوح» مبيض محارة مقيم قرية «الدراكسة» التابعة لمركز منية النصر، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية في قرار إعدامه، على إثر اتهامه بتخلصه من زوجته «صفاء» بأن خنقها وطعنها بسكين لخلاف بينهما لطلبها زيارة ابنهم في سجن جمصة نظرا لما تتكفله الزيارة الواحدة من تكاليف لا يقدرون عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان شمس فى القضية رقم 7271 لسنة 2022 جنايات منيه النصر المقيدة برقم 2188 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

اتهام ممدوح بقتل زوجته صفاء بقرية الدراكسة

وأحال المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم «ممدوح م. ن.»، محبوس، 49 عامًا، مبيض محارة - مقيم بقرية الدراكسة مركز منية النصر لأنه في يوم 29/6/2022 بدائرة مركز منية النصر في محافظة الدقهلية قتل المجني عليها «صفاء عبد الحميد السيد »، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيته النية وعقد العزم علي قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «سكين»

وما أن ظفر بها حتى ركلها بقدمه في وجهها واستل السلاح الأبيض محاولًا ذبحها، ولعدم تمكنه من ذلك ومقاومتها له كال لها عدة طعنات بذات السلاح استقرت بجسدها، ولعدم بلوغه مقصده بقتلها قام بخنقها ورطم رأسها أرضًا عدة مرات قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة التي أودت بحياتها.

شهادة ابن المتهم علي قتل أمه

وأدلي «محمد»، 14 عامًا نجل المجني عليها بشهادته أمام النيابة العامة بأنه المتهم «والده» معتاد التعدي علي المجني عليها «والدته» بالضرب لخلافات زوجية فيما بينهم وتدخله عدة مرات للذود عن المجني عليها.

تفاصيل مقتل صفاء في قرية الدراكسة

وأكد أنه بتاريخ الواقعة نما إلي سمعه استغاثات المجني عليها وباستبيان الأمر تبين تواجد المجني عليها خارج باب المسكن وبمحاولة فتحه تبين له غلقه وأبصر من خلال قيام المتهم بالجثوم فوق المجني عليه محاولًا كتم أنفاسها ومعتديا عليها بالضرب بسكين فتمكن من الخروج من المسكن من خلال نافذة دورة المياه و إخبار جارتهم بالواقعة وتوجه إلي مركز الشرطة للإبلاغ عن الواقعة، وعزي قصد المتهم من التعدي علي والدته إزهاق روحها.

وأوضحت نجوى إبراهيم الدسوقي، 46 عاما ربة منزلـ أحد جيران المجني عليها، ومقيمة بالدراكسة بشهادتها أمام النيابة العامة، أنها حال تواجدها بالطريق العام أبصرت نجل المجني عليها مهرول وفي حالة بكاء شديد وباستبيان الأمر أخبارها بقيام والده بالتعدي على والدته وإزهاق روحها.

وذكرت أنها توجهت إلى مسكن المجني عليه فأبصرت جمع من الأهالي محاولين فتح باب المسكن حال تواجد المتهم واقفًا أعلي سطح المسكن مخبرا إيهام بقتل المجني عليها وعقب ذلك قام بفتح باب المسكن وبصعودها على السلم أبصرت المجني عليه مسجة أرضا مضرجة في دمائها.