التطبيع «التركي - السوري» يتصدر ملفات اجتماع أستانا العشرين في كازاخستان

تشارك وفود من روسيا وتركيا وإيران وسوريا في مؤتمر«أستانا» العشرين الذي تستضيفه عاصمة كازاخستان؛ لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين تركيا وسوريا، بما في ذلك تبادل أسرى الحرب والمعتقلين، والعديد من القضايا الأخرى قيد التفاوض، والملفات الإنسانية وسُبل عبور مساعدات دولية.

وقال عمر أحمد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في العاصمة التركية أنقرة، إن الاجتماع سيناقش تفاصيل ملفات تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا والبنية التحتية لخريطة الطريق، وضمان تحقيق هذا الهدف.

الحفاظ على سيادة سوريا

وأضاف أنّ الأتراك يعتقدون أن لديهم الكثير من الأمور المشتركة في رؤيتهم مع سوريا، خاصة وأن البلدين متفقان على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا وإعادة اللاجئين ومحاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الخلافات الرئيسية بينهما يكمن في الأولويات.

وأكد أنّ أولوية تركيا في تطبيع العلاقات مع سوريا تنعكس في قتالها ضد حزب العمال الكردستاني، لكن الجانب السوري يعتقد أن حل القضية سيتطلب انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.

أعلنت روسيا وإيران وتركيا أنها ستحضر بوفد برئاسة نائب وزير خارجيتها، في حين سيرأس الوفد السوري مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الخارجية أيمن سوسان.