أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة.. بينها «حوار عن الحب»

كشف المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن إصدار عدد من الكتب الجديدة في مجالات مختلفة، منها كتاب «ذكريات في الترجمة.. حياة بين خطوط الأدب العربي»، للمؤلف دينيس جونسون ديفيز، من تقديم نجيب محفوظ، محمود محمد مكي.

ويجتمع في هذا الكتاب علمان في كتاب واحد، أحدهما رائد الرواية العربية المعاصرة نجيب محفوظ، والآخر رائد الترجمة دينيس جونسون ديفيز، أو «عبدالودود» كما كان يحب أن يقال له بعد أن أشهر إسلامه، وقدّم محفوظ لهذه الترجمة، تعبيرا منه عن عشرة العمر التي جمعته بـ«ديفيز» لما يربو على نصف قرن، حدث ذلك خلال حين قرأ للمرة الأولى رواية «زقاق المدق» وصاح «لقد وجدتها».

كتاب الحق في الكسل

الكتاب من تأليف بول لافارج، وترجمة محمد حسونة، ومن أجواء الكتاب: «البروليتاريا هي أكبر طبقة في المجتمع، إذ تضم كل المنتجين في الدول المتحضرة، وهي أيضا الطبقة التي بتحريرها ستتحرر البشرية من العمل الشاق، وسيتحول الحيوان الإنساني إلى كائن حر».

القوى العظمى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه أفريقيا

جاء هذا الكتاب من تأليف ستيفن م. ماجو، ويتناول قضية رئيسية تتمثل في ما إذا كانت الولايات المتحدة تنتهج سياسة خارجية متماسكة تجاه أفريقيا، وعند تقييم تاريخ الولايات المتحدة وتفاعلاتها مع القارة، لا سيما مع القرن الأفريقي، يلقي المؤلف بظلال من الشك حول ما إذا كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة لديها سياسة خارجية تجاه أفريقيا.

حوار عن الحب

الكتاب تأليف بلوتاخوس، وترجمة وتقديم أحمد حمدي المتولي، وتدور أحداث العمل حول مجموعة من الأشخاص يجلسون فوق جبل هليكون ويتجاذبون أطراف الحديث، حول موقفهم من زواج أرملة بشاب أصغر منها سنا وانقسام المتحاورين بين مؤيد ومعارض لهذه الزيجة وتنتهي الأحداث بانتصار الحب والزواج.

الليلة الثانية بعد الألف.. وحكايات أخرى

جاء كتاب «الليلة الثانية بعد الألف.. وحكايات أخرى» تأليف تيوفيل جوتييه، وترجمة إيناس صادق، ومن أجواء الكتاب: «بعد ألف ليلة وليلة قضتها شهرزاد في تسلية سلطانها المعظم حتى تتجنب قطع رقبتها وجدت أنّها قد انتهت من كل حكاياتها، كالمجنونة ذهبت إلى تيوفيل جوتييه على بساطها السحري وقالت له إنّها جاءت على وجه السرعة تبحث عن حكاية، حتى تجد شيئا تحكيه في صباح اليوم التالي، عند النداء المعهود لأختها دنيازاد، لشهريار العظيم، المتحم في مصيرها، فهل سيتمكن الكاتب من تلبية رغبتها؟».

اتجاهات في المسرح الأفريقي وفنون أدائه في القرن الحادي والعشرين

والكتاب تحرير كين إيجوينو، مقدمة هاوبتفليتش، وترجمة خالد رؤوف، ومراجعة محمود كامل، ويتناول الكتاب توجهات المسرح والعرض المسرحي الأفريقي في القرن الـ 21، من خلال مجموعة من الأبحاث والمقالات.