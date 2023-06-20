«القاهرة الإخبارية»: عائلات غرب دارفور تكافح للعثور على الطعام

قال محمد إبراهيم، مُراسل «القاهرة الإخبارية» بالخرطوم، إن العاصمة السودانية شهدت اليوم، تحركات من جانب قوات الدعم السريع في بعض مناطق، وصفت من جانب اجيش السوداني بأنها انتهاكات لوقف إطلاق النار في الولايات السودانية، لافتًا إلى أن مواطني غرب دارفور، يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، مع وجود الكثير من العائلات تكافح للعثور على الطعام.

وأضاف«إبراهيم» في رسالة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش السوداني أبلغ عن انتهاكات منسوبة لقوات الدعم السريع، ووصفها بالخطيرة، فضلا عن اشتباكات وقعت في منطقة دارفور.

وقال «إبراهيم» إن بعض مناطق وأحياء الخرطوم ظلت هادئة، وشهدت هذه المناطق إعادة افتتاح بعض مراكز التسوق، لكنه أوضح أن أعمال النزوح مُستمرة من العاصمة السودانية إلى الولايات، تحسبًا لاشتباكات قد تحدث.