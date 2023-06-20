إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف بجامعة المنصورة الجديدة

عقدت لجنة اختيار فنيين وأخصائيين المعامل، برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف المعلن عنها بالجامعة؛ إذ فحصت إدارة الجامعة المستندات والشهادات المرفوعة على الموقع، للتأكد من صحة هذه المستندات ومطابقتها لما ذكر من أصحابها.

وأكدت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفي، أن المقابلة الشخصية لمن انطبقت عليهم الشروط ولمن واجتاز الاختبارات المقررة، وذلك بعد فرز واستبعاد الأوراق غير المطابقة لشروط وضوابط الوظائف في الإعلان، واجتياز اختبارات اللغة ومهارات الحاسب، لمن لم يقدم شهادات بالمستوى المطلوب في إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

الاستماع إلى مقترحات وأفكار المتقدمين

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وطريقة إدارتهم وخبراتهم للوظائف التي تقدموا لشغلها، ورؤيتهم لتطويرها وفق نظام الجامعة الحديث، وسرعة إنجاز الأعمال وتجهيز المعامل، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد رئيس الجامعة، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يجرى من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب المعملية بالجامعة.

وضمت لجنة اختيار الوظائف بجامعة المنصورة الجديدة في عضويتها كلا من: عبد الله جاد، أمين عام الجامعة، والدكتورة هالة المرصفاوي، عميد كلية الطب، والدكتورة ناهد العناني، عميد كلية الصيدلة، والدكتور سمير صقر، عميد كلية العلوم، والدكتور محمد سرور، الأستاذ بكلية العلوم.