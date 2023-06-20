تنفيذ 148 مشروعًا بتكلفة 2 مليون جنيه في الدقهلية

أكدت محافظة الدقهلية، أن هناك تعاونًا وتنسيقًا تامًا مع اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لتمويل المشروعات الاقتصادية التي تتيح فرص الحياة الكريمة لأبناء الدقهلية من خلال إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل من صندوق التنمية المحلية، والجهود المتواصلة للصندوق في دعم التنمية الاقتصادية بقرى الدقهلية من خلال إقامة وتنفيذ المشروعات.

وأشار البيان إلى أن محافظة الدقهلية وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية قد حصلت علي المركز الثالث بين المحافظات بعدد مشروعات 148 مشروعًا بإجمالي استثمارات 2.5مليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023 بالإضافة أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة المشار إليها شملت مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع اعلاف وغلال ولحوم بيضاء وصناعاتبيئية ومنزلية ومنتجات البان وعسل نحل ومنتجاته.

صندوق التنمية المحلية يساهم في تحسين الأحوال المعيشية بالدقهلية

ويساهم في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ويشير البيان أن صندوق التنمية المحلية يوافق على منح نوعين من القروض وتشمل قروضقصيرة الأجل تسدد خلال عامين و قروض متوسطة الأجل تسدد خلال أربع سنوات بفائدة تبلغ 6% سنويا تنخفض إلى 4% لمتحدي الإعاقةوالمتحررين من الأمية والحاصلين على قروض جديدة لإضافة طاقة إنتاجية لمشروعاتهم بعد التزامهم بسداد أقساط القرض في المواعيدالمحددة موضحاً أن الصندوق أدخل أسلوب جديد في آليات العمل ساعدت على تقصير الفترة الزمنية من تاريخ تقديم طلب القرض حتىتاريخ الحصول عليه.

صندوق التنمية المحلية يقدم خدمات الإقراض للمواطنين

وبحسب البيان أوضحت نرمين فهمى، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، أن الصندوق يقدم خدمات الإقراض للمواطنين لإقامةمشروعاتهم، من خلال 125 فرع لصندوق التنمية المحلية القائمة بالوحدات المحلية والقروية بدائرة مراكز ومدن المحافظة.