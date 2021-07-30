مشروعات جديدة بمبادرة «حياه كريمة» في محافظة الدقهلية

تسير مبادرة حياة كريمة في محافظة الدقهلية بخطى ثابتة نحو إنجاز المشروعات المستهدف تنفيذها بنطاق 26 قرية بالإضافة إلي 278 عزبة ونجع، وتبلغ تكلفة المشروعات 3.2 مليار جنيه، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من كافة المشاريع الأساسية قبل نهاية عام 2021.

وتتابع محافظة الدقهلية التنفيذ على أرض الواقع علاوة على العمل على تحديد قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ضمن مبادرة حياه كريمة بمركز شربين، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

إنشاء سكن كريم في قرية كفر الوكالة

وشهدت مبادرة حياة كريمة في محافظة الدقهلية تطورات يومية فقد تم عمل رفع مساحي لقطعتي أرض فضاء بعزبتي «المربع» و«القصابية 1» تمهيدا لإنشاء وحدات سكن كريم بقرية كفر الوكالة ضمن فاعليات مبادرة حياة كريمة لتوفير ظروف معيشة أفضل للأهالي.

مشروعات تنموية لمبادرة حياة كرمية في محافظة الدقهلية

وجرى استكمال مد خطوط الصرف الصحي وتدعيم الشبكات الرئيسية بقرية كفر الحاج شربيني ضمن فاعليات مبادرة حياة كريمة، لتغطيه المناطق الاكثر احتياجا والغير مخدومه بالصرف الصحي وإزالة كافه العقبات أمام استكمال العمل.

وجرى الانتهاء من الجسات الأرضية بموقع كوبري «عزبة حسين بيه» وكوبري «عزبة النجايرة»، ضمن الخطة الشاملة لتطوير وتحديث الكباري المتهالكة داخل 26 قرية، وجاري بدء أعمال الحفر بموقع مبني المجمع الزراعي بكفر الوكالة على مساحة 350 متر ليشمل وحده طب بيطري وإرشاد زراعي وجمعية زراعية تعاونية ومنفذ لجمع الألبان تيسيراً على المواطن الزراعي داخل القرية لتوفير حياة كريمة للجميع.

تحديد قطع أراضي لمشروعات مبادرة حياة كريمة

وفي تطور جديد عقد الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية اجتماعا لتحديد قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ضمن مبادرة حياه كريمة بمركز شربين بحضور الدكتور محمد فرجاني مساعد رئيس الوزراء لمتابعة مبادرة حياه كريمة بالدقهلية ومنال الغندور السكرتير العام المساعد.

وكلف نائب المحافظ مدير مديرية المساحة بالدقهلية، ومدير إدارة الأملاك ومدير إدارة المتغيرات المكانية، ورئيس مركز ومدينة شربين، ومندوبي الجهات المختصة بحصر كافة الأراضي المملوكة للدولة ومعاينتها علي الطبيعة ورفع احداثيتها، مشيرا أن المبادرة الرئاسية تستهدف تطوير شامل لكل قطاعات المرافق والخدمات بالقري المدرجة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.