حبس سيدة بتهمة النصب على المواطنين في كفر الشيخ 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بحبس سيدة في محافظة كفر الشيخ، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعدما أقنعتهم باستثمارها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بالانتهاء من تحرياتها حول الواقعة.

الحصول على أرباح منتظمة بشكل شهري

وحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فإن السيدة المتهمة أوهمت المواطنين بالحصول على أموالهم واستثمارها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، على أن يحصل المواطنين على أرباح منتظمة بشكل شهري، ولكنها بعد جمع الأموال منهم، تهربت من دفع الأرباح الشهرية المتفق عليها، وبعد مطالبتهم لها برد أصل الأموال التي دفعوها رفضت.

وكشفت التحريات، أن المتهمة جمعت من 4 مواطنين مبلغ 5.5 مليون جنيه، كما أنه هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات خوفاً من عدم حصولهم على أموالهم مرة أخرى.

القبض على المتهمة

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء القبض على السيدة المتهمة بالنصب على المواطنين في محافظة كفر الشيخ والحصول على أموالهم، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية التي تتنظرها المتهمة بالنصب على المواطنين في كفر الشيخ، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، لـ«الوطن»، إنها تنتظر ما نصت عليها المادة رقم 336 من قانون العقوبات، وهي كالآتي: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».