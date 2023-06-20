«النقل» تكشف مستجدات أعمال خط سكك حديد «الفردان - طابا» بطول 500 كيلومتر

أعلنت وزارة النقل، تفاصيل مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط السكة الحديد «الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا»، موضحة أن إجمالي أطواله نحو 500 كيلومتر، ويتضمن إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان - بئر العبد بطول 100 كيلومتر، إضافة إلى تطوير الوصلة من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومترا وإنشاء خط بئر العبد العريش بطول 80 كيلومترا، وكذلك إنشاء خط العريش - النخل - التمد - طابا بطول 275 كيلومترا.

تنفيذ الجسور اللازمة لتنفيذ خط السكة الحديد

وأضافت في تقرير لها، أن خط (العريش - طابا) يمتد بطول 275 كيلومترا جار تنفيذه من خلال شركات المقاولات المصرية الوطنية وتتم حاليا أعمال الرفع المساحي وتنفيذ الجسور اللازمة لتنفيذ خط السكة الحديد، وأوضحت أنه سيتم إنشاء محطة العريش للركاب لخدمة المطار ومرتبطة بوصلة سكك حديد للميناء لنقل البضائع.

مصانع الأسمنت بالعريش ومصانع الرخام بالحسنة

أكد تقرير الوزارة أن هذا الخط سيربط أماكن التصنيع بسيناء مصانع الأسمنت بالعريش ومصانع الرخام بالحسنة بكل من ميناء طابا وميناء العريش وميناء بورسعيد.

أشارت إلى إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد بإجمالي أطوال حوالي 275 كيلومترا، حيث يجري إعادة تأهيل وتطوير الخط من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كيلومتر ومن بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومترا، موضحة الأعمال الجارية بمحطة بئر العبد حيث يتم تسوية وتمهيد الجسر القديم بداية من المحطة في اتجاه الفردان تمهيدا لتركيب القضبان والفلنكات، وكذلك محطة بالوظة حيث يتم رفع السكك القديمة وتنظيف قطاع التزليط وإعادة تركيب السكة وتزليطها ودكها إضافة إلى محطة القنطرة شرق حيث يجري إحلال وتجديد السكك القديمة.