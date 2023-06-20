مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني يطالب بتحديد أولويات الصناعة لزيادة الصادرات

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن مصر لا تحتاج توصيفا لمشكلتها، وكل المتابعين للمجال العام والمهتمين بالشأن الاقتصادي يعرفون جيدا أين الأزمة، ونبحث جميعا لإيجاد حلول بديلة للتطوير.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجنتي أولويات الاستثمار والصناعة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني: «أنتظر من المشاركين اليوم أن يتحدثوا أكثر عن الحلول والتوصيات وكيفية دعم الصناعة والاستثمار، مش عاوزين تاني طرح للمشكلات لأن كلنا عارفينها».

ضرورة بحث أفكار لزيادة الإنتاجية خلال مدة زمنية قليلة

وأضاف أن الصناعة تشارك في الناتج المحلي بنسبة 17%، ويجب بحث أفكار لزيادة هذه الإنتاجية خلال مدة زمنية قليلة، موضحا أن إجمالي إنتاج الصناعة المصرية لا يتحاوز 700 مليار جنيه فقط.

وشدد على ضرورة تحديد أولويات الدولة المصرية في الصناعة من أجل التصدير، وغزو الأسواق الأجنبية، مضيفا: «الإمكانيات اللي عندنا كبيرة سواء موقع جغرافي مميز نهضة في البنية التحتية تاريخ عريق كل دي مميزات لازم ناخد منها وندعم الصناعة ونبدأ ناخد وضعنا بين دول العالم».

تصريحات الرئيس دفعة قوية للعمل بأروقة الحوار الوطني

وأكد أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التصديق على توصيات الحوار الوطني محل التوافق، تعد دفعة قوية للعمل بأروقة الحوار الوطني، والسعي نحو الوصول إلى توصيات من شأنها أن تكون دافع رئيسي لمواجهة إشكاليات الاستثمار والمنظومة الصناعية.

وأضاف أن التحديات كبيرة في بيئة الصناعة والاستثمار، ومن ثم التوافق على توصيات من شأنها مواجهة هذه التحديات ستكون دافعة قوية لتحقيق نتائج على أرض الواقع، تدعم بيئة الاستثمار والصناعة وذلك فى ضوء تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار إلى أن مناقشات الجلسة الجديدة اليوم تأتي بالانعقاد المشترك بين لجنة الصناعة والاستمثار الخاص، من أجل دعم بيئة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.