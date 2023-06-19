محافظ البحر الأحمر: استيراد أجهزة حديثة لرصد حركة الكائنات البحرية بالغردقة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر إن الجهود المبذولة والتنسيقات مع الجهات المختلفة وفي طليعتها وزارة البيئة لم تتوقف منذ وقوع حادثة سمك القرش لافتاً إلى أنه في خلال الساعات المقبلة سيكون هناك أنباء جيدة بشأن الاستعداد والتجهيزات الجديدة والتدابير الخاصة ووقوع مثل هذه الحوادث.

عمليات الرصد على شواطئ البحر الأحمر

وأوضح «حنفي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على شاشة ON: أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد سوف تزور محافظة البحر الأحمر، وأن تلك الزيارة ستحمل أيضاً أخبار إيجابية تتعلق بتجهيزات تخص عمليات الرصد على شواطئ البحر الأحمر لرصد أية تحركات وكل ما يتعلق بتحركات أسماك القرش في مياه البحر الأحمر.

استيراد أجهزة حديثة

واستطرد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر: «سيتم استيراد أجهزة حديثة لرصد حركة الكائنات البحرية في الغردقة».