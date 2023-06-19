تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة بلغت 9 سفن، وجرى تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، وشملت حركة الواردات 8500 طن بضائع، 391 شاحنة و993 سيارة، فيما شملت الصادرات 6500 طن بضائع، 249 شاحنة و18 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل، فيما استقبل الميناء أمس 3 سفن وهي «القاهرة، الحرية، بوسيدون إكسبريس»، وغادرت السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس.

تداول 1400 طن بضائع و138 شاحنة في ميناء نويبع

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و138 شاحنة، ورحلات مكوكية للسفينتين سينا وايلة، بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينتين درة وSea wave1، وعلى متنها 798 سيارة بوزن 1600 طن قادمتين من جدة وتغادر السفينة النوي إكسبريس، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2577 راكبا بموانيها.