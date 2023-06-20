49 وظيفة شاغرة في فنادق القصير ومرسى علم.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية العمل بالبحر الأحمر عن 49 وظيفة خالية بفنادق مدينتي القصير ومرسى علم، بمرتبات تبدأ من 2700 جنيه وتصل إلى 3500 جنيه.

الوظائف المطلوبة بمحافظة البحر الأحمر

وكشف بيان مديرية العمل، عن أن الوظائف المطلوبة بالبحر الأحمر هي مساعد مضيف، ومساعد رئيس مطبخ، ومساعد شيف، وعامل تجهيز وتحضير، وموظف استقبال، وفرد أمن، وعامل زراعة، ومشرف غرف، وفني تبريد وتكييف، وفني معدات، وفني زراعة، وفني لحام، وفني ميكانيكا، وحلواني خباز، ومنقذ، وكهربائي، ومحاسب إيرادات ومراجع ليلي، وعامل سكن، وعامل شاطئ، وعامل نظافة، ومنقذ.

وظائف بمرتبات مجزية بالبحر الأحمر

وكشف مسؤلو مديرية العمل بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، توفير 49 فرصة عمل بالفنادق والمنتجعات السياحية بمدينتي القصير ومرسى علم، بمرتبات مجزية تبدأ من 3500 270‪0 جنيه وتصل إلى جنيه شهريا، إضافة إلى مزايا أخرى مثل السكن ووجبات مجانية، وانتقالات وتأمين صحي.

يذكر، أن وزارة العمل أعلنت عن فرص بالقطاع الخاص في 10 محافظات لشغل 3428 وظيفة، في عدد من التخصصات، وذلك في القاهرة، ودمياط، والغربية، والسويس، وبورسعيد، والقليوبية، والشرقية، والبحر الأحمر، وسوهاج، وأسيوط.