«تعليم البحر الأحمر»: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة حتى الآن

ساد الهدوء أجواء امتحان اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة في البحر الأحمر، وظهرت علامات التفاؤل على وجوه الطلاب عند دخول اللجان، وذلك على أثر سهولة امتحان التريية الدينية والتربية الوطنية الأسبوع السابق، ما أعطى راحة نفسية للطلاب.

أولياء الأمور في محيط اللجان الثانوية العامة

وانتظر عدد كبير من أولياء الأمور أبنائهم الطلاب خارج محيط اللجان، وفي أيديهم المصاحف لتلاوة القرآن، والدعاء لهم بالنجاح تذليل الصعاب، وكثفت الأجهزة من تواجدها بمحيط اللجان لتوفير الهدوء للطلاب البحر الأحمر، خلال تأدية امتحان اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة.

سيارة إسعاف لكل لجنة في البحر الأحمر

وخصص مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور شادي باسم، سيارة إسعاف بكل لجنة، ومسعف مدرب للتدخل السريع في حالة الطوارئ، ونقل أي حالة صحية إلى المستشفى القريب من اللجان إذا تطلب الأمر.

امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

ومن جهة أخرى، قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن 3425 طالبًا بدأو في تأدية امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بالبحر الأحمر، موزعين على 13 لجنة امتحان، بينها 6 لجان بالغردقة و2 بسفاجا، ولجنة بكل من القصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين ورأس غارب، مشيرع إلى أن غرفة عمليات تعليم البحر الأحمر لم تتلق أي شكاوي بخصوص سير العملية الامتحانية.