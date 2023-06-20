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«الداخلية» تضبط متهما ببيع أدوية دون ترخيص عبر «واتس آب»

كتب:

محمد بركات
06:41 م | الثلاثاء 20 يونيو 2023
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادى بمشاركة الجهات المعنية قيام أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة بإدارة حساب عبر تطبيق «واتس آب» لترويج وبيع الأدوية وحقن علاج بعض الأمراض بأزيد من السعر الرسمي، مُدخلًا الغش والتدليس على المواطنين؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

1044 عبوة مختلفة الأنواع

وضبط المتهم وبرفقته عامل بإحدى شركات تجارة الأدوية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة وبحوزتهما 1044 عبوة مختلفة الأنواع عبارة عن «أمبول حقن لعلاج بعض الأمراض» دون مستندات تدل على مصدرها وعرضها بأزيد من السعر الرسمي، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات وإدارة الحساب في ترويج الأدوية والتحصل على المضبوطات من مخازن الشركة محل عمل الأخير لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

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