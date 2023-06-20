‎معلومات عن رئيس مجلس الأمة الكويتي 2023.. فاز بالتزكية

شهدت الكويت انتخابات محلية شديدة المنافسة بعد حل مجلس الأمن وعقب انتهاء الانتخابات، أعلن المجلس تزكية شخص بمنصب ‎رئيس مجلس الأمة الكويتي 2023 وهو النائب أحمد عبدالعزيز السعدون رئيسًا للمجلس بالتزكية للفصل التشريعى الـ 17.

سياسي مخضرم منتخب لمنصب رئيس مجلس الأمة الكويتي 2023

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، فإن رئيس مجلس الأمة الكويتي 2023 المنتخب بالتزكية هو النائب السعدون من مواليد 1934 وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس الأمة فى الفصول التشريعية (السادس عام 1985 - السابع عام 1992 - الثامن 1996) وانتخب عضوا لمجلس الأمة لعشرة فصول متتالية منذ عام 1975.

مناصب تولها رئيس مجلس الأمة الكويتي 2023

ورئيس مجلس الأمة الكويتي 2023 المنتخب بالتزكية عمل وكيلا مساعدا لشؤون البرق والهاتف بوزارة البريد والبرق والهاتف، وهو مؤسس لنادى كاظمة الرياضي فى عام 1964، وكان أيضا رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم من عام 1968 حتى 1976.

انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي 2023

وبعث ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون ضمنها بالثقة التي حظي بها من قبل أعضاء مجلس الأمة بتزكيته رئيسا لمجلس الأمة، متمنيا له كل التوفيق والسداد، وسط تزكية بانتخاب السياسي الكويتي البارز السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي 2023.