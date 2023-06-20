وكيل «خطة النواب»: تخصيص جلسة لملف الدين العام بالحوار الوطني نظرا لأهميته

تحدث النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الاقتراحات المقدمة من المشاركين في المحور الاقتصادي للحوار الوطني حول ترشيد الإنفاق أو عجز الموازنة، قائلا إنه كان هناك جلستين للحوار الوطني اليوم، وهما عن المالية العامة والصناعة.

جلسة المالية العامة

وأضاف «سالم»، خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن جلسة المالية العامة كانت تناقش الشمول المالي وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات والدين العام، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على تخصيص جلسة لاحقة أخرى حول ملف الدين العام نظرا لأهميته الكبرى.

تأثير الأزمات العالمية

وتابع أن الأزمات العالمية المتتالية من التضخم وجائحة كورونا إلى جانب الأزمة الروسية الأوكرانية التي ليس لها مدى زمني محدد لانتهائها، كان لها تأثير كبير للغاية، ومصر باعتبارها جزء من العالم تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالتداعيات الناتجة عن تلك الأزمات، وما يترتب عليها من ضغوطات.