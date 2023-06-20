فرحة الثانوية بـ«6 لغات» امتحان اللغة الثانية يرسم البسمة على وجوه الطلاب: يا رب كتّر أفراحنا

سعادة غامرة سيطرت على طلاب الثانوية العامة وارتياح داخل اللجان فى محافظات الجمهورية أمس الثلاثاء، لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، مشيرين إلى أن الأسئلة كانت سهلة وواضحة، وكان الوقت مناسباً للإجابة عنها.

وحرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، خلال زيارته لمحافظة الشرقية، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الـ«فيديو كونفرانس» بغرفة عمليات إدارة الصالحية الجديدة التعليمية، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

وشعر طلاب الثانوية العامة فى محافظة الإسماعيلية برضا تام عن امتحان اللغة الفرنسية، وقالت آية خالد، طالبة بمدرسة 25 يناير الثانوية، إن الامتحان كان واضحاً وأسئلته مباشرة، مشيرة إلى أن أهم ما يميز الامتحان تناسب الوقت مع الأسئلة الموجودة به وعدم وجود أى أسئلة تحتاج إلى تفكير عميق للوصول إلى الإجابة، قائلة: «الامتحان من أفضل الامتحانات مقارنة بالأعوام الماضية». وفى محافظة الدقهلية، أعرب الطلاب عن سعادتهم بامتحان اللغة الفرنسية، وعدم وجود أسئلة صعبة عدا نقطتين فقط، وأنه كان فى مستوى الطالب المتوسط، ولم يحتج إلى وقت طويل للإجابة عنه، كما أعرب طلاب الثانوية العامة فى محافظة أسيوط عن فرحتهم ورضاهم الشديد عن امتحان اللغة الفرنسية، وقالت الطالبة حليمة أحمد، إن الامتحان كان سهلاً: «الحمد لله نتمنى أن يكون باقى الامتحانات فى نفس المستوى السهل».

فيما أكد عدد من طلاب الأقصر، بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية، أن أسئلة اللغتين الفرنسية والألمانية، كانت سهلة، كما أن الوقت كان كافياً للحل والمراجعة، وقال الطالب إسلام محمد أحمد جامع، إن هناك نقاطاً فى امتحان اللغة الفرنسية للطالب المتفوق، بينما معظم الامتحان جاء من كتاب المدرسة.

وفى الدقهلية، سيطرت حالة من الفرحة والسعادة على وجوه الطلاب وأولياء الأمور عقب الخروج من لجان امتحانات اللغة الثانية، وقال الطالب محمد عمارة لـ«الوطن»، عن امتحان اللغة الفرنسية: «الحمد لله قدرنا نحل فى الوقت المحدد، وكانت الأسئلة واضحة، خلصنا وطلعنا على خير»، كما أوضح الطالب عادل عماد، أنه تمكن من حل امتحان اللغة الفرنسية فى منتصف الوقت: «حلينا كل أسئلة الامتحان فى نصف الوقت تقريباً». وتمنى الطالب رضا نبيل، أن يكون امتحان الكيمياء والفيزياء بنفس سهولة اللغة الثانية: «ياريت الفيزياء والكيمياء يكونوا بنفس فرحة الفرنساوى النهارده، وإن شاء الله نتيجة الثانوية العامة تكون كويسة ونفرح كلنا».

ورصدت كاميرا «الوطن» فرحة الطالبات بامتحان اللغة الأجنبية الثانية أمام لجنة الشهيد أحمد فايز بمدينة أسيوط، إذ وصفت رنيا أحمد، إحدى الطالبات بالمدرسة أن الامتحان كان سهلاً، ولكن هناك بعض الأسئلة غير مباشرة، وتحتاج إلى وقت، ولكن بشكل عام الامتحان كان فى متناول الجميع. ولم تخل امتحانات اللغة الثانية من بعض الأسئلة المحيرة، وفقاً لما ذكره الطلاب، فبالنسبة لامتحان اللغة الفرنسية، راعى سؤال «القواعد» الفروق الفردية بين الطلاب، وربط بين معلومات الطالب فى الثلاث سنوات، كرسالة من واضع الامتحان إلى طلاب مصر، بضرورة الاهتمام باللغة فى سنوات النقل، ورغم أن سؤال «الموضوع» كان غير متوقع، لكن أكد الطلاب سهولته.

أما امتحان اللغة الإيطالية فقد أشار الطلاب إلى أن السؤال رقم 7 فى «القطعة»، ورقم 18 فى «المواقف»، كانا الأصعب، لكنهما فى مستوى «الطالب المذاكر». فيما نفت وزارة التربية والتعليم ما نشر من أخبار حول تسريب امتحان اللغة الفرنسية على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعى قبل ساعات من انطلاقه.