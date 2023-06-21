سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة سوهاج تشغل الآلاف من المواطنين والأهالي في شتى أنحاء محافظة سوهاج من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة.

تستعرض «الوطن» سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة سوهاج في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومستمر ومتواصل.

سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة سوهاج

وجاء سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة سوهاج، في الهايبرات التابعة لمديرية التموين في المحافظة، وذلك بحسب ما قال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج.

أرخص أنواع اللحوم

وأضاف «وكيل تموين سوهاج» في تصريح لـ«الوطن»، أن هايبرات الشركة المصرية، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، تتواجد بها اللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في المحلات الخارجية والأسواق، وهي كالآتي:

- هايبر المصرية بمركز طما شمال محافظة سوهاج.

- هايبر المصرية بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

- هايبر المصرية في مدينة نصر بسوهاج.

- هايبر المصرية مركز جهينة شمال غرب سوهاج.

سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة سوهاج

وأشار وكيل تموين سوهاج، إلى أن سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها جاء كالتالي:

- كيلو اللحمة السوداني 195 جنيه.

كيلو اللحمة البرازيلي 160 جنيه.

الحد من انتشار الأختام المزورة

وفي نفس السياق وجهت مديرية التموين بالاشتراك مع الطب البيطري حملة اليوم في مدينة سوهاج، تستهدف محلات الجزارة والمطاعم، بهدف الحد من انتشار الأختام المزورة والمجمدات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وبحسب ما قال الدكتور أحمد حمدي، مدير مجازر سوهاج، في تصريح لـ«الوطن» فإن الحملة تمكنت من ضبط عدد كبير من الأختام المزورة والمجمدات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد مراقبة دقيقة للمحلات والمطاعم التي يتم استخدامها.

وأشارت حمدي إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الحملات المتواصلة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وتوضح أهمية الالتزام بالمعايير الصحية في المحلات التجارية، وخاصة في المحلات التي تتعامل مع المواد الغذائية التي تؤثر على صحة الإنسان.

وكانت قد أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن كل الإدارات التموينية من مركز البلينا جنوبا، إلى مركز طما شمالا تعمل على قدم وساق وبشكل مستمر لصبط المحلات والأسواق التجارية، ومنع الاحتكار، ومجابهة المخالفات خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك.