ما هي مهلة السماح بعد انتهاء رخصة القيادة؟.. خبير مروري يجيب

قال اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إنّ رخصة تسيير المركبة الملاكي، تنتهي بعد 30 يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة، وذلك مراعاة لظروف مالك السيارة، أما رخصة القيادة الخاصة، فصلاحيتها 10 سنوات من تاريخ إصدارها، وليس لها فترة سماح أو مهلة عقب تاريخ انتهائها، ويجب تجديدها قبل الانتهاء بمدة لا تتجاوز 15 يومًا.

إجراء كشف عن تعاطي المواد المخدرة والمُسكرة

وأضاف الخبير المروي في حديثه لـ«الوطن»، أنّه بالنسبة للسيارات الأجرة والنقل الجماعي والعام، فرخصة المركبة ليس لها مهلة، نظرًا لاستخدامها في عمل مهني بأجر، وكذلك الرخصة المهنية الخاصة لقائد السيارة الأجرة والنقل، وبالنسبة للمخالفات المرورية تطبق سواء بالنسبة لقائد السيارة الملاكي أو الأجرة بنفس القيمة المالية للمخالفة، كما يتم إجراء كشف عن تعاطي المواد المخدرة والمسكرة.